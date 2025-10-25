岐阜・瑞浪市で18日、走行中の車がコントロールを失い、事故を起こす瞬間がカメラに捉えられた。車は雨が降る中で追い抜きを行った直後、中央分離帯へ衝突し、さらにはずみで道路脇の茂みに衝突し1回転した。勢いよく追い越していった車が突然向き変え…岐阜・瑞浪市を通る高速道路で18日に撮影されたのは、突然、走行中の車が向きを変え、道路脇の茂みに突っ込む事故の瞬間だった。事故が起きる少し前の映像では、車のフロントガ