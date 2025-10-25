筆者の話です。新婚当初、社宅に入った私は外に出るのが怖く、部屋にこもりがちでした。思い切って子どもたちと遊んでみたら「遊び相手のお姉さん」と呼ばれるように。意外な展開から、人間関係の輪に入るきっかけが生まれました。 窓の下は砂場 新婚早々、夫の転勤で社宅に住むことになった私。私たちの部屋はちょうど砂場の真上で、台所の窓から見下ろすと、いつも子どもたちと母親たちがにぎやかに遊んでいるのが目に入りま