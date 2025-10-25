高市内閣で環境大臣政務官に就任した元タレントで自民党の森下千里衆院議員（４４）。歌手の北川大介が森下氏の政務官抜てきを喜び、懐かしの２ショットを披露した。北川は２５日までに自身のインスタグラムを更新し「森下千里さんが政治家になり数年が経ち、この度高市政権で環境大臣政務官に任命されました」と報告。「とっても真面目で努力家で明るい人」と人柄を紹介した。仲良くピースして撮影した写真をアップ。ゴルフ