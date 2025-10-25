8人組グループ・timeleszの寺西拓人が、28日発売のライフスタイルマガジン『Hanako』12月号（マガジンハウス）表紙とグラビアに登場する。テーマは「バーの“粋”を学ぶ」。バーで心地よく過ごすためのマナーを紹介する特集で、寺西がオーセンティックバーのバーテンダーに変身している。【写真】素敵です！“まげ姿”を披露した寺西拓人グラビアではゲストを迎えるところからはじまり、席への案内、シェイカーを振るしぐさ、