折りたためるタイプのバケツは、100円ショップからも発売されていますが、今回ご紹介するのはダイソーの『折りたたみソフトバスケット（9.35L）』。頑丈な上に、口が大きく開いて容量もたっぷりあるから、重宝すること間違いなし。スクエア型の形と、落ち着いた色合いも推しポイントです♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：折りたたみソフトバスケット（9.35L）価格：￥550（税込）サイズ（約）：【収納時】横39.8cm