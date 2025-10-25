¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÆî±ÀÊæÇÈ¡Ê31¡Ë¤¬24Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖABEMA NEWS¡×¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡ÖABEMA NEWSËè½µÌÚÍËÆü¤ÎÌë¤ËÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³ØÀ¸»þÂå¤Ë¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡ÖNewsBAR¶¶²¼¡×¤ÇÎÉ¤¤»×¤¤½Ð¤Î¤¢¤ëABEMA¤Ë¡¢¤Þ¤¿¤´±ï¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£1ËçÌÜ¤ÏºòÆü¡¢2ËçÌÜ¤ÏÀè¡¹½µ¡£¡×¤Èµ­¤·¡¢ABEMA¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥¢¥Ù¥Þ¤¯¤ó¡×¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤òÊú¤¯¼Ì¿¿¤òÈäÏª¡£¡Ö