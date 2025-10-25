元フィギュアスケート選手でタレントの浅田舞（37）が24日、自身のインスタグラムを更新。スケート教室とトークショーに参加したことを報告し、自身がスケートを始めた頃の幼少期の写真なども公開した。浅田は東京・ABCハウジングハウジングワールド立川で開催された「アイススケートスペシャルデイ」イベントに登壇。スケート教室で子どもをサポートする姿や、笑顔でトークショーに臨む写真を公開した。「氷の上に立つのが初め