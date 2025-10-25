ダイソーで見つけた『工具収納ポケット』。必要な工具を入れておけば、いつでもサッと取り出せて便利なバッグです。家庭用ではありますが、クオリティの高さに驚き！ポケットがたくさん付いていて収納力が高いだけでなく、どんな体格の方でも装着しやすい仕様で使い心地も抜群ですよ。家具の組み立てや修理などに便利です◎【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：工具収納ポケット価格：￥550（税込）販売ショップ：ダイソーJAN