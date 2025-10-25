レースクイーン（レースアンバサダー）でモデルの花乃衣美優（25）が24日までに、自身のインスタグラムを更新。コスプレ姿を投稿した。「幼稚園児」と記し、水色のワンピース園児服に黄色い帽子と黄色いバッグ。「ハロウィンコスプレだから許してください」とつづった。また、別の投稿では高級焼き肉店に訪れたことを報告。紺の長袖トップスに、黒の超ショートパンツ姿に黒のロングブーツを履き、細くスラリと伸びた脚が際立った。