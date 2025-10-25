旅行の満足度を上げるためには、「エピソード記憶」を残すことが大切です（写真：Fast&Slow／PIXTA）人に長く残る記憶（長期記憶）には、「エピソード記憶」と「意味記憶」という2種類があります。「エピソード記憶」とは、「昨日は家族と美術館に出かけた」などというある特定の出来事に関する記憶です。「意味記憶」とは、「この標識は一時停止だ」など、学校や社会で学んだ知識や事実を指します。認知科学の知見では、人生