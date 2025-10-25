◆米大リーグワールドシリーズ第１戦ブルージェイズ―ドジャース（２４日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）ドジャースの“キケ”ことＥ・ヘルナンデス内野手が両軍無得点の２回に先制の中前適時打を放った。２回は先頭のスミスが四球を選ぶと、１死からマンシーが左安。１死一、二塁からＥ・ヘルナンデスがしぶとく中前にはじき返し、二塁走者のＴ・ヘルナンデスがホームに生還した。