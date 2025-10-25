２３日午後７時４５分頃、京都府向日市物集女町のパチンコ店に隣接する景品交換所で、ヘルメット姿の人物が、勤務していたパート従業員の女性（７８）に対し、メモを見せて金銭を要求した。女性が応じずにいると、金銭を奪わないまま、景品交換所に火をつけて逃走した。窓口付近が燃えたが、店の従業員らが火を消し止め、女性や店内の客にけがはなかった。向日町署は強盗未遂容疑で捜査している。同署によると、逃走した人物は