エプロンやベビーカーが飾られた彫像＝24日、アイスランド・レイキャビク（共同）【レイキャビク共同】北欧の島国アイスランドで全女性の9割が仕事や家事を一斉に休み、男女平等を訴えた事実上のストライキ「女性の休日」から24日、50年となった。首都レイキャビクでは記念の大規模集会が行われ、女性だけでなく男性や、LGBTQ（性的少数者）、移民らマイノリティーを含む5万人以上が参加。誰もが生きやすい社会の実現を誓った。