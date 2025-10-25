◇ワールドシリーズ第1戦ブルージェイズ ― ドジャース（2025年10月24日トロント）ア・リーグ覇者ブルージェイズのボー・ビシェット内野手（27）が24日（日本時間25日）、本拠でのドジャースとのワールドシリーズ（WS）第1戦に「4番・二塁」で先発。復帰第1打席で安打をマークした。初回2死から3番ゲレロが四球を選び、ビシェットが3ボールからド軍先発左腕スネルのチェンジアップを叩くと、打球は一、二塁間を抜けた。