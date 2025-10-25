◆米大リーグワールドシリーズ第１戦ブルージェイズ―ドジャース（２４日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）ドジャースのブレーク・スネル投手が第１戦に先発し、初回に訪れた２死満塁のピンチを無失点で切り抜けた。初回は２死からゲレロに四球を与えると、４番ビシェットには右安で２死一、三塁のピンチを招いた。さらにカークにも死球を与えて満塁にすると、満員の敵地は大熱狂。だが、最後はバー