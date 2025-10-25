徳島県吉野川市で大正時代から続く恒例の「鴨島大菊人形」が10月24日から始まり、地元の愛好家らが育てた菊が展示されています。この催しは、吉野川市の花「菊」を多くの人に親しんでもらおうと、毎年この時期に開かれています。会場には、愛好家や地元の小中学生が育てた菊約540鉢のほか、吉野川市のマスコットキャラクター「ヨッピーとピッピー」などの等身大菊人形10体が展示されています。初日はオー