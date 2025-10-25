BRT柳津駅から志津川方向を望む。直線状の線路をBRT専用道に転換したことが良く分かります（筆者撮影）2025年８月の「全国高校生地方鉄道交流会in宮城県美里町」の取材後、筆者は一足延ばして三陸方面に向かい、短区間ですがBRTに乗車しました。東日本大震災で被災したJR気仙沼線を、専用道を走るバスで復活させた「気仙沼線BRT」です。【参考】「歴史ある鉄道のまちの未来を高校生がつくる！」14回目の地鉄交流会、JR３線が集まる