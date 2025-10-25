令和の強豪校・高川学園〜躍進の理由（前編）山陽新幹線の停車駅のひとつであることから、山口県の陸の玄関口とも言われる新山口駅から山陽本線に乗り換え、進むこと約10分。橋上駅舎の大道（だいどう）駅に降り立つと、高川学園高校・中学校の校舎が眼下に広がる。所在地は防府市大字台道。駅名の大道と読み方は同じだが、表記が異なる。その起源は古く、豊臣秀吉が朝鮮出兵の際、台が原という地に借屋を設け「台（うてな）の