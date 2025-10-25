三井ショッピングパーク ららぽーと横浜は11月1日〜3日、「LaLaport YOKOHAMA 酒フェス 2025」を開催する。時間は11:00〜19:00。瀬戸酒造店「LaLaport YOKOHAMA 酒フェス」は2024年も開催。今年は、昨年の人気酒蔵に新たに10蔵を迎え、総勢21蔵の個性豊かな日本酒が楽しめる。三井ショッピングパークポイント会員には、試飲チケット2枚(当日入会可)を配布。また、館内での購入金額1,000円(税込・合算可)ごとに、試飲チケット1枚(最