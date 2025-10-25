阿部慎之助監督（46）が、狙い通り、1位で竹丸和幸（23=鷺宮製作所、投手、左投左打）を一本釣りした。【ドラフト家庭の事情2024】巨人1位・石塚裕惺 野球好きの両親が施した多種多様な「英才教育」…体操、水泳、英語、トロンボーンにソロバン前日22日に事前公表、「隠す必要もないし、公表したことによって1球団でも引いてくれた球団があれば……」と安堵の表情を浮かべた。179センチ、75キロの細身の体から最速152キロ。