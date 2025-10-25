「ホッとしています。1位で指名してもらえるとは思っていなかったので。（チームの印象は）お菓子のイメージ。世界で投手と言えば自分、と言われるような投手になりたい」【家庭の事情2024】ロッテ1位 西川史礁 父の思いが詰まった20坪の「甲子園」は鹿児島の黒土、2500Ｗの照明を完備ロッテに1位指名された石垣元気（18=健大高崎、投手、右投両打）がこう言った。最速158キロ。チームを準優勝に導いた9月のU18W杯には、メジャ