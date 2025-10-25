藤川球児監督（45）が会心のガッツポーズを繰り出した。【ドラフト家庭の事情】阪神1位・森下翔太を英才教育 父親が明かす「マイホーム購入の判断も野球ありきでした」23日のドラフト会議。1位でアマナンバーワン野手との呼び声が高い立石正広（21=創価大、内野手、右投右打）を日本ハム、広島との3球団競合の末に引き当て、「来季、一緒にもう一回リーグ勝ちたいので、タイガースに入ったつもりで、日本シリーズを見てほしい