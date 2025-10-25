高市早苗首相が24日、初の国会演説で「重要な隣国である韓国とは、首脳間の対話を通じ、関係強化を図りたい」と述べた。初の首相就任記者会見で李在明（イ・ジェミョン）大統領との会談を希望すると明らかにしたのに続き、韓国に対して「重要な隣国」としながら友好的な発言をしたのだ。中国については「重要な隣国であり、建設的かつ安定的な関係を構築していく必要がある」としながらも「中間には、経済安全保障を含む安全保障上