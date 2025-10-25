10月22日放送の「水曜日のダウンタウン」（TBS系）で浜田雅功（62）が明かした高校時代の壮絶エピソードが視聴者の間で話題だ。【もっと読む】「DOWNTOWN+」月額1100円に「高い！」と不満広がる…松本人志はネットで活動再開できても地上波復帰は遠いこの日行われたのは「正座耐久一本橋レース」。正座に耐えた時間だけ獲得賞金が増えるというもので、進行役のお笑いコンビFUJIWARAの藤本敏史（54）が「浜田さんは特殊な高校で