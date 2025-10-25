【お笑い界 偉人・奇人・変人伝】#263ばんばひろふみさん「『いちご白書』をもう一度」誕生秘話から見えた彼の人柄堀内孝雄さん（アリス）◇◇◇友達のおさがりのチケットでコンサートに行ったのは1974〜75年、高校生の時でした。「アリス.1000円。全席自由」と、薄緑色のペラペラの紙にガリ版刷りで書かれたチケットで「これホンマもんか？」というような怪しいものでした。場所は地元の会館で、「アリス」がどん