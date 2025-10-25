「あー、もう50年も経ったのかという思いと、この半世紀は波瀾万丈で決して順調ばかりではなかったという実感があります。我ながらよく乗り越えてきたと胸がいっぱいです。今は、ステージで演奏している時間が何よりの幸せです」【永久保存版】「創刊50周年特別号」発売中‼️現在、デビュー50周年を記念するコンサートで全国を巡っている千住さん。エッセイ執筆やラジオパーソナリティとしても知られているが、かつ