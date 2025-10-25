茨城県植物園が“泊まれる植物園”「THE BOTANICAL RESORT 林音（以下、林音）」としてリニューアルし、11月29日にグランドオープンすることになりました。『“自然と”笑顔になれる場所』というビジョンを掲げている林音（リンネ）の支配人、牧野倫太郎さんに色々な話を聞いてみました。ーー茨城県植物園を林音にリニューアルした最大の理由は？牧野：老朽化と、利用者数が減少していた茨城県植物園を、民間アイデアを活用し、魅