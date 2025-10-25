有楽製菓の前期（7月期）業績は、チョコレートバーブランド「ブラックサンダー」の販売が大幅伸長したことで、売上と利益が過去最高を記録した。前期売上高は前々期比19％増の196億円。各段階利益は、増収効果が原材料高騰などコストアップを打ち返してプラスで着地した。9月30日、取材に応じた河合辰信社長が明らかにした。好調要因について河合社長は、「30の楽雷」施策とカカオショックの2つを挙げる。「30の楽雷」は