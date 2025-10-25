25日午前８時過ぎ、加茂市下大谷で、木造2階建ての一般住宅が全焼する火災がありました。警察と消防によりますと、25日午前8時過ぎ、全焼した住宅の裏山に入っていた近隣の住民から「家が燃えている、炎上している」と消防に通報があったということです。火災は鎮火し、ケガ人は確認されていません。警察が火災の原因などを調べています。