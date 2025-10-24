Netflixの大ヒットシリーズ『ストレンジャー・シングス未知の世界』の最終話（シーズン5のフィナーレ）が、映画館でも上映されることが明らかになった。Netflixでの世界同時配信と同時刻である2025年12月31日午後5時（太平洋時間）より、アメリカとカナダの350館以上の劇場で上映がスタートする。