登寿ホールディングスは、帯広駅南口再開発プロジェクトを2028年春に開業する。JR帯広駅南口と旧長崎屋帯広店跡地の敷地面積25,000平方メートルを再開発し、高層分譲マンションやホテル、商業施設3棟を建設する。マンションは14階建てで、全185戸。2LDK〜4LDKを中心とした構成とする。2026年1月初旬に帯広駅前にマンションギャラリーをオープンする。JR北海道とフージャスコーポレーション、エスコンが参画する。ホテルは地上9階建