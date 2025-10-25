出光興産の創業者・出光佐三は、25歳で前身となる出光商会を立ち上げ、石油事業で戦後日本の復興に尽力した。一体どんな人物だったのか。別冊宝島編集部『出光佐三 人生と仕事の心得』（宝島社新書）より、一部を紹介する――。写真提供＝共同通信社出光興産社長、インタビュー、1966（昭和41）年6月21日撮影 - 写真提供＝共同通信社■出光の「憲法」に書かれた5つの主義方針「黄金の奴隷になるな」金儲けを目標にしてはならない従