失言や不適切な言葉遣いを避けるにはどうすればいいのか。多摩大学名誉教授の樋口裕一さんは「ひと昔前であれば普通に使っていた言葉が問題視されることも多い。どのような言葉に問題があるのか、どう改めればよいのかを知ることが大切だ」という――。※本稿は、樋口裕一『その一言で信用を失うあぶない日本語』（青春新書インテリジェンス）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／fizkes※写真はイメージです - 写真＝i