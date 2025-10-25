先日、アメリカのトランプ大統領が解熱鎮痛剤のアセトアミノフェンが高リスクだと発言した。小児科医の森戸やすみさんは「むしろアセトアミノフェンは妊婦さんにも子どもにも使える安全性の高い薬。本当に飲ませてはいけない薬は他にある」という――。写真＝iStock.com／AlexRaths※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／AlexRaths■トランプ大統領の驚きの発言今年は、例年よりも早くインフルエンザの流行期に入ったというニ