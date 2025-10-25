サンワサプライは、10台のスマートフォンを個別に管理できる保管庫「CAI-CABSP71」を発売した。サンワダイレクトでの価格は6万4180円。 「CAI-CABSP71」は、ダイヤル錠で各扉を施錠できる保管庫。中が見える透明扉タイプとなっており、万が一番号を忘れた際に使える「番号検索キー」が用意されている。 各収納部には充電ケーブルを通す専用のケーブル口があり、スマートフォンを収