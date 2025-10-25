◇ワールドシリーズ第1戦ドジャース―ブルージェイズ（2025年10月24日トロント）第121回ワールドシリーズが24日（日本時間25日）に開幕し、連覇を狙うドジャースの大谷翔平投手（31）は敵地でのブルージェイズ戦に「1番・DH」で先発出場。初回の第1打席は空振り三振に倒れた。相手先発のイエサベージは9月にメジャーデビューしたばかりの新人右腕だが、宝刀スプリットを武器にポストシーズン（PS）は3試合に先発し、計15