【MLB】ブルージェイズ ー ドジャース（日本時間25日・トロント）【映像】大谷、デコピン特注ジャケットで球場入りドジャースの大谷翔平が、敵地で行われるワールドシリーズ第1戦に、愛犬のデコピンをモチーフにしたユニークなカスタムジャケットを着用して話題となっている。ワールドシリーズの決戦に臨む大谷は、ベージュのジャケットを着て、ヘッドフォンを装着し球場に入った。このジャケットは、大谷がグロ