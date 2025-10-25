「ワールドシリーズ・第１戦、ブルージェイズ−ドジャース」（２４日、トロント）試合前のセレモニーが行われ、スタメン紹介で大谷翔平投手が登場するとブーイングがわき起こった。すると大谷は思わず笑みを浮かべた。最初にロバーツ監督が登場するとブーイングがわき起こった。大谷、ベッツと同じようにブーイングが浴びせられた中、カナダ出身のフリーマンには歓声も入り混じった。そしてブルージェイズに在籍経験があるテ