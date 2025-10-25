11月3日（祝月）に開催される「JBC2025 船橋・門別」にあわせ、船橋競馬場で実施される特別イベントの概要が千葉県競馬組合より発表された。ももクロ・百田夏菜子が出演…JBC新CM「BREEDER」篇公開千葉ジェッツとのコラボも船橋ケイバのイメージキャラクターを務める「ももいろクローバーZ」百田夏菜子が、第25回JBCクラシック（Jpn1）の表彰式プレゼンターとして登壇するほか、千葉交響楽団による生ファンファーレ演奏、ミニ