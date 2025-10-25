兵庫競馬所属のイグナイター（牡7・新子雅司厩舎）の引退式が、11月6日（木）に園田競馬場で行われることが発表された。最終レース終了後に西ウイナーズサークルで実施される予定。【兵庫大賞典】イグナイターが地元凱旋V 約1年半ぶりの勝利で貫禄示すダートグレード4勝イグナイターは、鋭い末脚を武器に2022年のJBCスプリント（Jpn1）を制し、兵庫所属馬として初のJBC制覇を達成。ダートグレード競走で通算4勝を挙げるなど、