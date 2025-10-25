JRAは、2024年の中日新聞杯（G3）を制したデシエルト（牡6・栗東・安田翔伍）が、10月24日付で競走馬登録を抹消した。なお、今後の動向については未定としている。【中日新聞杯】デシエルトが鮮やかな逃げ切りV…重賞初制覇今後は未定デシエルトは2019年1月17日生まれのドレフォン産駒で、母はアドマイヤセプター。馬主は株式会社ラ・メール、生産はノーザンファーム。JRA通算成績は16戦6勝、総獲得賞金は1億5376万7000円（付