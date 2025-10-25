【トミカ 三菱 デリカミ二 トミカ55周年記念仕様】 10月25日 発売 価格:990円 2025年10月の特別なトミカの新車にはトミカ55周年記念仕様の「三菱 デリカミ二」が登場！トミカ55周年を記念して各自動車メーカーのデザイナーが特別なデザインを施した特別なトミカがラインナップに加わります。 【2025年10月発売の特別なトミカ】 三菱 デリカミ二（トミカ55周年