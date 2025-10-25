女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとに紹介します。こちらは、「びっくり体験」ジャンルの人気記事です。（初公開日は2023年10月2日記事は取材時の状況）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝常識は人それぞれ。しかし、限度を超えるとマナー違反で相手を不快にしてしまいます。渡辺春香さん（仮名・43歳）は、久しぶりに開催された高校の同窓会に参加。そこで再会した友人に誘われ、ご飯を食べて帰ることに。◆久しぶりの再会