高畑キリコは、不妊治療中の末、念願の息子を授かります。無事に出産を終え、母子ともに退院。ただ、キリコは夫の育児休業が10日間しかないことに不満を抱いています。夫に「寝ないでやって」と、育児をすべて押しつけます。そんな中、義父の訃報が届き…。神谷もち(@mochidosukoi)さんが描く、女性の妊活から子育てまでの葛藤を描いた漫画作品『みんな私に配慮して』をダイジェスト版でごらんください。 ©mochidosukoi