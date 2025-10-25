福岡南署は25日、福岡市南区弥永3丁目付近の路上で24日午後8時50分ごろ、帰宅中の女性が自転車に乗った男に前方からすれ違ったり、後方から追い抜かされたりするなど複数回つきまとわれる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は40代、黒色短髪、白色長袖パーカ、ジーパンを着用。スポーツタイプの自転車に乗っていたという。