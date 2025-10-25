東京都が進める「空飛ぶクルマ実装プロジェクト」の実施事業者に、日本航空など９社と野村不動産など７社の２陣営が採択された。都内の臨海部や多摩川上空での飛行を念頭に、来年度中に実証飛行を行い、２０２７年度に一部商用運航の開始を目指す。空飛ぶクルマは、ヘリコプターのように垂直に離着陸でき、空中でプロペラの向きを変えて飛行機と同じく水平飛行もできる。ヘリに比べて静かで長い滑走路も不要なため、都市部での