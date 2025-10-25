女子スプリント決勝で力走する佐藤水菜＝サンティアゴ（共同）【サンティアゴ共同】自転車トラック種目の世界選手権第3日は24日、サンティアゴで行われ、女子でスプリントの佐藤水菜（日本競輪選手会）が銀メダルを獲得した。前回は銅で、2大会連続メダルとした。オムニアムの梶原悠未（TEAMYumi）は7位だった。男子はポイントレースの児島直樹（日本競輪選手養成所）が4位に入った。1000メートルタイムトライアルの市田龍