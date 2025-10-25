記者会見で質問に答えるドジャース・山本＝トロント（共同）【トロント共同】米大リーグ、ドジャースの山本由伸は24日、先発登板するブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第2戦に向けて記者会見に臨み「ストライクゾーンにどんどん投げていくことを心がけている。いつも通りの投球ができたら」と抱負を述べた。昨年のWSでも第2戦に先発し、日本人2人目の勝利投手になった。ブルージェイズ打線とは初対戦。「つながりもあ