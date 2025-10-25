大泉洋が主演を務めるドラマ『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系／毎週火曜後9：00）の公式SNSが22日、更新され、作中で“仮初めの夫婦”を演じる大泉と宮崎あおい（崎＝たつさき）のオフショットが公開された。【写真】「写真で見てもカカア天下」大泉洋と仲むつまじい“夫婦”ショットの宮崎あおいヒットメーカー・野木亜紀子氏の完全オリジナル脚本で届ける本作は、会社をクビになり、人生に詰んだどん底サラリーマン