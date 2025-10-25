俳優の井川遥さん（49）が2025年10月20日、自身のインスタグラムを更新。大人の魅力あふれる髪をおろした姿を披露した。「綺麗にブローしてもらって嬉しい」井川さんは、「日がだいぶ短くなってもうこのまま年末に向かっていくのかと焦ります」とつづり、「秋の始まりが遅かったのにな」とコメントを添えていた。ヘアスタイルについて「髪が伸びで久しぶりにダウンスタイル」（原文ママ）と説明し、「いつもすぐ括ってしまうから。